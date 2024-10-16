23-летняя лыжница из РФ потребовала называть ее 'чемпионкой Спартакиады', а не Олимпиады

Российская лыжница Вероника Степанова, интеллект которой сравнивали со стиральной машинкой, возмутилась, что ее не указывают в СМИ как победительницу Спартакиады. 23-летняя спортсменка назвала "оглядыванием в прошлое" представление о том, что Олимпийский игры являются самыми престижными соревнованиями в мире.

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Такую нелепую мысль Степанова озвучила в интервью изданию "БИЗНЕС Online". При этом лыжницу, которая взяла "золото" Пекина в командных соревнованиях, провалив в Китае личные старты, не смутило то, что Спартакиады на территории страны-агрессорки начали проводиться еще с 1928 года.

"Да, звание олимпийской чемпионки дает дополнительный бонус. Кстати, мне всегда хочется задать вопрос: почему меня до сих пор представляют как олимпийскую чемпионку? У нас в прошлом году была зимняя Спартакиада сильнейших, там я стала трехкратной чемпионкой и еще две серебряные медали получила. Почему меня не представляют как трехкратную чемпионку Спартакиады? Почему мы до сих пор оглядывается в прошлое?" – сказала Степанова.

Ранее лыжница набросилась на россиян, которые участвовали на Олимпийских играх в Париже, отметив, что на турнир надо ездить только в том, случае "когда есть очень большая вероятность на победу".

Как сообщал OBOZ.UA, Вероника Степанова выдала феерический бред о том, что отказ росТВ транслировать Олимпийские игры в Париже связан с низким интересом к ним со стороны зрителей.

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