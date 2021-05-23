21 спортсмен замерз насмерть на соревнованиях в Китае. Видео

21 спортсмен погиб во время 100-километрового ультрамарафона в китайской провинции Ганьсу, сообщает CNN. Еще восемь госпитализированы в состоянии различной тяжести. Причиной трагедии стало внезапное ухудшение погодных условий.

Горный марафон стартовал в субботу утром в солнечную погоду. Но к 13:00 погода резко изменилась: пошел ледяной дождь с градом и шквалистый ветер. При этом большинство участников были в тонких шортах и футболках.

Организаторы марафона отменили гонку и отправили поисковый отряд из 1200 человек. Спасательные работы продолжались и после темноты.

"В какой-то момент стало так холодно, что я перестал чувствовать свои пальцы. У меня замерз даже язык", – рассказал подробности случившегося один из участников гонки.

Он сказал, что решил отказаться от выступления.

"Я остановился на полпути вниз по горе и зашел в деревянную хижину. Там уже было еще около 10 бегунов, которые спустились раньше, и мы ждали спасения около часа. За все время к нам подошли еще человек 40".

Всего в гонке принимало участие 172 легкоатлета. 151 из них не пострадал. Дистанция гонки в 100 километров была более чем вдвое больше, чем у стандартного марафона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в России замерз насмерть олимпийский чемпион по конному спорту. Когда до его места жительства оставалось 150 метров, он упал в сугроб и умер от переохлаждения.