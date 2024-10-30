Была красавицей. 20-летняя чемпионка Италии погибла во время тренировки по горнолыжному спорту

Известная итальянская лыжница Матильда Лоренци умерла после серьезного падения во время тренировки. Трагедия произошла в горах провинции Южный Тироль. Матильде было 19 лет, в марте она стала чемпионкой страны в гигантском слаломе.

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"Международная федерация лыжного спорта (FIS) выражает свои глубочайшие соболезнования в связи с трагической утратой Матильды Лоренци", — говорится в заявлении FIS.

По данным федерации, Лоренци упала во время тренировки на склоне Grawand G1 в Валь Сеналесе недалеко от Италии. Olympics.com сообщил, что спортсменке немедленно оказали помощь и доставили на вертолете в больницу в Больцано, где она скончалась.

27-летний Федерико Томасони, чемпион по ски-кроссу в составе сборной Италии, подавлен потерей своей подруги, Матильды. Федерико описывает их отношения как нечто невероятное и необъяснимое, очень крепкую связь, зародившуюся во время военной службы, которую они прошли вместе.

Федерико с болью вспоминает последний момент с Матильдой, когда он целовал ее до последнего удара сердца. Несмотря на трагедию, Федерико признает фатальность аварии, напоминая, что он тоже рисковал своей жизнью во время падения прошлой зимой.

У пары были большие амбиции, включая Олимпийские игры и чемпионат мира. Летом они тренировались вместе, хотя и по разным дисциплинам, и недавно провели чудесный отпуск на Ибице.

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