19-летний мотогонщик погиб в результате аварии на Гран-при Италии

19-летний швейцарский мотогонщик Джейсон Дюпаскье из команды Saxon Carxpert Prustel GP умер в результате травм, полученных во время квалификации на Гран-при Италии. Он выступал в классе Moto3.

Об этом сообщается на официальном Twitter-аккаунте Moto GP. В организации выразили глубочайшие соболезнования семье и близким спортсмена.

Видео дня

Согласно информации издания The Sun, швейцарец потерял контроль над своим байком в концовке квалификационного заезда. Сначала на Дюпаскье упал его же мотоцикл, а затем на него наехали два других гонщика, находившихся сзади.

На трассе сразу же появились медики, которые оказывали ему первую помощь на протяжении 30 минут. После этого его доставили в одну из больниц Флоренции на вертолете. Несмотря на все попытки врачей, жизнь Джейсона спасти не удалось.

Швейцарец дебютировал в гонках класса Moto3 в прошлом сезоне, а в нынешнем чемпионате он впервые финишировал в топ-15 и набрал 30 очков по итогам пяти первых Гран-при.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Бразилии умер местный гонщик Матеус Барбоза после того, как вылетел с трассы. Ему было 23 года.