1000 спортсменов, 10 стран, победитель – чемпион Bellator: в Запорожье состоялся чемпионат Украины по бразильскому джиу-джитсу

Двухдневные соревнования стали рекордными по количеству зарегистрированных участников. Больше тысячи спортсменов из десяти стран боролись за чемпионство в своих весовых и поясных дивизионах, а также за звание абсолютных чемпионов Лиги TMS.

В первый день турнира выступили категории в возрасте от 4-х до 17-и лет. Юные борцы провели 664 схватки, в рамках которых прошли бои в двух разделах: в кимоно и без. Участники получали денежные призы за самые быстрые болевые или удушающие приёмы, а также за победу в детском абсолютном дивизионе.

Во второй день чемпионата TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP выступали взрослые спортсмены от 18-и лет. Белые и цветные пояса провели 411 схваток, поединки проходили одновременно на шести борцовских коврах. В категории пурпурных поясов выступил украинский чемпион Bellator Ярослав Амосов. Боец провёл семь схваток и стал абсолютным чемпионом Украины по бразильскому джиу-джитсу по версии TMS.

Видео дня

Посмотреть трансляцию турнира TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP можно 6 сентября в 13:40 и после полуночи на канале ХSPORT. Также, трансляция будет доступна на YouTube-каналах XSPORT и Лиги TMS.