Листая энциклопедию мирового спорта OBOZREVATEL, в той или иной информации встречаются слова "первый", "впервые". Оно и неудивительно, ведь всегда что-то происходит в первый раз.

7 ноября 1869 года. Прошла первая в мире междугородная велогонка. 135 км от Парижа до Руана быстрее всех проехал 19-летний англичанин Джеймс Мур.

19 апреля 1897 года. В Бостоне впервые прошел знаменитый марафон. Дистанцию в 24,5 мили первым преодолел Джон Макдермот из Нью-Йорка за 2 часа 55 минут.

23 мая 1904 года. На манеже Венского цирка прошел первый ЧМ по греко-римской борьбе. Участвовали 26 борцов из пяти стран.

Видео дня

1 апреля 1919 года. Из-за эпидемии испанского гриппа отменен решающий матч финала Кубка Стэнли "Монреаль" – "Сиэтл", и трофей впервые остался бесхозным.

25 января 1924 года. На I Зимней Олимпиаде в Шамони был разыгран первый комплект наград – на дистанции 500 метров у конькобежцев чемпионом со временем ровно в 44 секунды стал американец Чарльз Джутроу.

18 сентября 1948 года. В Праге завершился I чемпионат мира по волейболу. В финале сборная СССР переиграла хозяев-чехов, действующих чемпионов Европы (3:1).

13 мая 1950 года. В английском Сильверстоуне прошла дебютная гонка Формулы-1 – Гран-при Великобритании. Победил итальянец Джузеппе Фарина из Alfa Romeо.

7 декабря 1963 года. В Будапеште прошел первый ЧМ по художественной гимнастике. Все три "золота" выиграла москвичка Людмила Савинкова.

20 июня 1968 года. На чемпионате США Джим Хайнс первым в мире пробежал стометровку быстрее 10 секунд – 9,90 по ручному секундомеру.

2 сентября 1972 года. В Монреале состоялся первый матч хоккейной суперсерии СССР – Канада. Уже на 7-й минуте советская сборная уступала 0:2, но в итоге победила – 7:3.

1 июля 1977 года. На соревнованиях в Дрездене спортсменка из ГДР Марлиз Гер первой в истории "выбежала" из 11 секунд на стометровке (10,88).

18 мая 1981 года. На соревнованиях в Цюрихе американец Рональдо Нехемиа первым в мире пробежал 110 метров с барьерами быстрее 13 секунд (12,93).

15 сентября 2000 года. На параде открытия Олимпиады в Сиднее спортсмены Южной и Северной Кореи впервые за 50 лет прошли под одним флагом.

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