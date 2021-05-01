Шевченко рассказал о смерти всех друзей: спортивные итоги 30 апреля

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что потерял всех друзей в начале девяностых, а отец Лопеса пообещал реванш Ломаченко

Кроме того, Шевченко признался, что остается украинцем несмотря на то, что живет в Лондоне и у него жена американка.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 30 апреля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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