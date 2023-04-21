"Шахтер" раскритиковал МОК за допуск спортсменов из РФ и Беларуси

Решение Международного олимпийского комитета о возврате российских и беларуских спортсменов в международные соревнования возмутительно и должно быть пересмотрено, считает генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин.

Видео дня

"Я очень против этого возвращения. Я не понимаю, как можно найти соглашение с людьми, которые приехали в страну, чтобы убивать, насиловать и грабить людей, а также разрушать инфраструктуру. Спортсмены, выступающие против войны, становятся ее побочными жертвами. Если русский спортсмен выразит свое несогласие с войной, на следующий день он должен будет покинуть свою страну и больше не сможет участвовать при малейшей конкуренции. Так что все молчат, и в этом контексте молчание — это акт поддержки. Не будем наивными. Спортсмены представляют свою страну, даже не неся ее флаг", - сказал Палкин в комментарии изданию LeTemps.

По его словам, Россия воспользуется малейшей уступкой в своих интересах.

"Если демократический мир в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, резко отреагировал, сейчас бы ничего не было. Но мы позволили этому случиться. Международное сообщество никак не отреагировало. ФИФА организовала свой чемпионат мира в России как ни в чем не бывало. Итак, Путин почувствовал свободу сделать следующий шаг. Теперь я задаю вопрос: какой следующий шаг после Украины? Не повторяйте ошибок", - отметил Палкин.

Гендиректор "Шахтера" уверен, что вопрос возврата российских и беларуских спортсменов в международные соревнования можно обсуждать только после окончания войны.