Сборной Украине по футболу засчитано техническое поражение: спортивные итоги 19 марта
Суд в Лозанне принял окончательное решение по матчу Швейцария – Украина, а Хабиб принял окончательное решение о своей карьере.
Кроме того, состоялась жеребьевка Лиги чемпионов и были сформированы все пары 1/4 финала.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 19 марта. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Хабиб принял окончательное решение о своей карьере
Суд в Лозанне принял окончательное решение по матчу Швейцария – Украина
Родившийся в Украине бодибилдер развелся с секс-куклой и женился на женщине-курице
Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов: все пары 1/4 финала
Футболиста чешского клуба избили на стадионе после матча Лиги Европы
Кто такой Усик: Александр показал, как избивал соперников
Хацкевича уволили из клуба российской Премьер-лиги
Россиянка расплакалась в прямом эфире после 100-го места на КМ по биатлону
Каштру ответил на вопрос об уходе из "Шахтера"
Звезду сборной России не пустили в РФ на матч отбора ЧМ-2022