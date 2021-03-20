Сборной Украине по футболу засчитано техническое поражение: спортивные итоги 19 марта

Суд в Лозанне принял окончательное решение по матчу Швейцария – Украина, а Хабиб принял окончательное решение о своей карьере.

Кроме того, состоялась жеребьевка Лиги чемпионов и были сформированы все пары 1/4 финала.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 19 марта. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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