Сборная Украины по биатлону установила рекорд: спортивные итоги 16 января

Украина установила рекорд на Кубке мира по биатлону, а легендарный Мейвезер закрутил роман со стриптизершей.

Кроме того, стало известно, где смотреть первый матч "Динамо" в году и российский "КАМАЗ" столкнулся с летевшим вертолетом на "Дакаре".

OBOZREVATEL представляет главные новости субботы, 16 января. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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