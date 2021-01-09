Россия установила антирекорд на КМ по биатлону: спортивные итоги 8 января

Максим Иншаков Спорт 09:15, 9.01.2021 Обновлено: 09:53, 9.01.2021

Сборная России на Кубке мира по биатлону обновила антирекорд, а Ломаченко назвали глупым из-за высказываний о бое с Лопесом

Кроме того, супруга динамовца Олега Гусева разместила соблазнительное фото в бикини и вызвала "вау" в сети.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 8 января. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Жена Гусева разместила соблазнительное фото в бикини и вызвала "вау" в сети

41 раз подряд: Россия обновила антирекорд в биатлоне

Ломаченко назвали глупым из-за высказываний о бое с Лопесом

Знаменитая фитнес-модель обнажила грудь в душе

Клуб Малиновского подписал контракт с игроком сборной Украины – СМИ

В Украине умер олимпийский чемпион

Легионер "Шахтера" может перейти в английский гранд – СМИ

Известная теннисистка получила нелепую травму и вылетела с престижного турнира. Видео

Я нокаутирую его в поздних раундах, – желанный соперник Ломаченко о "бое" с украинцем

Тренер "Аталанты" оценил Малиновского выше россиянина Миранчука

Комментировать
Спорт

Смотрите также

"Путин – главарь мафии": Обухов рассказал, как США могут развалить Россию. Блиц-интервью

Pfizer не спасает от аморальности, или О диагнозе власти

В Украину из ливийской тюрьмы вернулись моряки. Фото

Тодуров: власть видит в Украине плацдарм для наживы, они здесь не лечатся и не отдыхают

СБУ подтвердила контрабанду в Украину "лекарственных средств под видом вакцины Pfizer"