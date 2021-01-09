Россия установила антирекорд на КМ по биатлону: спортивные итоги 8 января
Сборная России на Кубке мира по биатлону обновила антирекорд, а Ломаченко назвали глупым из-за высказываний о бое с Лопесом
Кроме того, супруга динамовца Олега Гусева разместила соблазнительное фото в бикини и вызвала "вау" в сети.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 8 января. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Жена Гусева разместила соблазнительное фото в бикини и вызвала "вау" в сети
41 раз подряд: Россия обновила антирекорд в биатлоне
Ломаченко назвали глупым из-за высказываний о бое с Лопесом
Знаменитая фитнес-модель обнажила грудь в душе
Клуб Малиновского подписал контракт с игроком сборной Украины – СМИ
В Украине умер олимпийский чемпион
Легионер "Шахтера" может перейти в английский гранд – СМИ
Известная теннисистка получила нелепую травму и вылетела с престижного турнира. Видео
Я нокаутирую его в поздних раундах, – желанный соперник Ломаченко о "бое" с украинцем
Тренер "Аталанты" оценил Малиновского выше россиянина Миранчука