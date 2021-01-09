Россия установила антирекорд на КМ по биатлону: спортивные итоги 8 января

Сборная России на Кубке мира по биатлону обновила антирекорд, а Ломаченко назвали глупым из-за высказываний о бое с Лопесом

Кроме того, супруга динамовца Олега Гусева разместила соблазнительное фото в бикини и вызвала "вау" в сети.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 8 января. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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