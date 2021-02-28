Решение WBO огорчило Усика: спортивные итоги 27 февраля

Александр Усик был не очень рад, услышав решение WBO о том, что он не будет проводить бой за "абсолютку", а непобедимый боксер вырубил нокаутом 150-килограммового гиганта.

Кроме того, футболист сборной Украины забил фантастический гол на 48-й секунде матча.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 27 февраля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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