Решение WBO огорчило Усика: спортивные итоги 27 февраля
Александр Усик был не очень рад, услышав решение WBO о том, что он не будет проводить бой за "абсолютку", а непобедимый боксер вырубил нокаутом 150-килограммового гиганта.
Кроме того, футболист сборной Украины забил фантастический гол на 48-й секунде матча.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 27 февраля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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