Распалась самая красивая семья мирового футбола: спортивные итоги 13 марта
Самая красивая пара мирового футбола объявила о разводе, а непобедимый супертяж-гигант сенсационно проиграл брутальным нокаутом.
Кроме того, биатлониста сборной Украины сняли с гонки Кубка мира и у болельщика в США сыграла ставка с коэффициентом 340.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 13 марта. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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Самая красивая пара мирового футбола объявила о разводе
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