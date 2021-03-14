Распалась самая красивая семья мирового футбола: спортивные итоги 13 марта

Самая красивая пара мирового футбола объявила о разводе, а непобедимый супертяж-гигант сенсационно проиграл брутальным нокаутом.

Кроме того, биатлониста сборной Украины сняли с гонки Кубка мира и у болельщика в США сыграла ставка с коэффициентом 340.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 13 марта. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Непобедимый супертяж-гигант сенсационно проиграл брутальным нокаутом. Видео

Самая красивая пара мирового футбола объявила о разводе

Биатлониста сборной Украины сняли с гонки Кубка мира

У болельщика в США сыграла ставка с коэффициентом 340. Фотофакт

Украинский экс-футболист "Шахтера" умер в 27 лет

Украинский футболист забил потрясающий победный гол с 23 метров. Видео

В Италии сравнили ведущую клубного канала "Шахтера" со звездой местного ТВ. Фото

Менеджер о разгроме "Шахтера": Ахметов начнет принимать меры

Норвежская красавица выиграла Кубок мира по биатлону. Фото спортсменки

Луческу может "уволить" Каштру, – журналист