Я – как тот попугай у Хазанова: не могу молчать.

Я президент Федерации баскетбола. 30 лет – меценат баскетбола. И очень хочу наших побед. Вот и всё анализирую.

В молодости близко дружил с футболистами киевского "Динамо" (делал им ремонты квартир), много от них слышал о нашей проблемной ментальности.

Мы не умеем идти до конца, склоняемся перед грандами и не любим критику. Довольствуемся малым и т.д.

Нам нужно многое менять, и в стране тоже.

Проиграли наши Англии – и мы все жалеем тренера и игроков, говорим, что и так всё хорошо. А как было бы в Англии? Пресса их бы разорвала,тренер подал бы в отставку – вот и всё.

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Нам нужно искать проблемы, решать их и меняться к лучшему. Работать над ошибками. И просто много пахать, как это делают наши конкуренты. Там, за границей, профи пашут больше, чем у нас. И не бухают.

Путь к победам – только через исправленные ошибки и большую работу. Для этого нужна правда.

СЛАВА УКРАИНЕ!