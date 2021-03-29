PokerMatch и The GAME провели уникальный интеллектуально-покерный турнир

Первый в истории турнир покеристов и эрудитов собрал более тысячи участников.

Спортивный покер уже давно признан одним из интеллектуальных видов спорта. Лишний раз убедиться в этом смогли участники и болельщики необычного турнира, который прошёл в минувшие выходные.

27 и 28 марта лидер мирового покера PokerMatch и платформа интеллектуальных развлечений The GАME провели совместный ивент The GAME IV, в котором каждый участник мог продемонстрировать свою эрудицию, а потом блеснуть покерным мастерством в специальном турнире с призовым фондом 100 000 гривен.

Интеллектуальный этап собрал 1 089 игроков, к которым с удовольствием присоединилась амбассадорPokerMatchОльга Ермольчева. Соревнования транслировались в прямом эфире, а The GAME IV замахнулись на рекорд для Книги рекордов Гиннесса, как самая массовая интеллектуальная онлайн-игра в мире!

В течение игры конкурсанты соревновались между собой, и многим из них удалось продемонстрировать глубокие познания в разных сферах, конвертировав правильные ответы в турнирные фишки. Во второй этап ивента прошли 842 спортсмена, которые в итоге и разыграли главный приз.

Обладателями солидных вознаграждений стали 100 участников, а первое место досталось Василию Васькиву. Он заработал 23 500 гривен, а также получил почетный чемпионский трофей. Его ближайшие преследователи казахстанский игрок Ниязбек Ахметов и Виктор Костенко пополнили счет на 13 000 и 7 500 призовых гривен соответственно.

Кроме горячей поддержки от зрителей, The GAME IV получил множество положительных отзывов. Довольны проектом остались и его организаторы:

"Это были насыщенные две недели предыгровой подготовки и, собственно, сами выходные с интеллектуальным и покерным этапами, – говорит руководитель The GAME Анатолий Усенко. – Для нас такая тесная коллаборация с покером на наших ежегодных играх впервые, но этот формат органично соединил обе игры, порадовав всех участников.

Мои поздравления победителям, призёрам, а также большое спасибо всем, кто с нами сыграл и приложил руку к организации. И, естественно, спасибо PokerMatch за увлекательное сотрудничество, благодаря которому это мероприятие получилось таким позитивным и запоминающимся".

Директор по маркетингу PokerMatch Игорь Теребинов уверен, что такие проекты будут продолжаться в будущем.

"PokerMatch приветствует развитие интеллектуальных игр в нашей стране и привлечение внимания аудитории к таким играм. Для нас подобные коллаборации – это возможность создать для участников атмосферу настоящего интеллектуального состязания, спортивного духа. Особенно важно это сейчас, в период ограниченного доступа к спортивным соревнованиям офлайн. Покер – это спорт, и наша миссия – приобщать людей к любимому интеллектуальному спорту".

Несмотря на то, что рекорд Гиннесса в этот раз устоял, популярность проекта вызвала большой интерес любителей интеллектуальных дисциплин. Очевидно, что будущее индустрии онлайн-развлечений в надежных руках, и нам стоит ожидать новых интересных проектов от PokerMatch и их партнёров.