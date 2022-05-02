Первый матч сборной в полностью освобожденной Украине должен пройти в Мариуполе, – Палкин

Мариуполь заслуживает быть тем городом, где сборная сыграет свой первый матч после освобождения Украины. Об этом после благотворительного товарищеского матча против хорватского Хайдука заявил директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин.

"Я уверен, что футбол вернется в Мариуполь. Один из первых матчей национальной сборной должен состояться там. Потому что это символично, и этот город заслуживает как никакой другой, чтобы принять первый матч национальной сборной в освобожденной Украине", - сказал Палкин.

Он также отметил акцию клуба в поддержку защитников Азовстали: "Азовсталь стала бастионом несгибаемой воли украинских воинов, оплотом свободы украинского народа. Каждый украинец встает в сердце с Азовсталью и ложится. Все переживают за воинов и людей, которые находятся на заводе. И каждый молится о том, чтобы их освободили как можно быстрее".

Видео дня

Палкин убежден в освобождении и восстановлении Мариуполя. "Хочу сказать словами Рината Леонидовича. Мы уверены, что Мариуполь будет освобожден и Украина будет освобождена. Когда это произойдет мы инвестируем все свои усилия для восстановления нашей страны", - резюмировал директор донецкого клуба.

Напомним, что Шахтер проводит благотворительные игры в Европе для сбора средств, как пострадавшим от войны, так и защитникам Украины.

Во время каждой игры проводилась особая акция для привлечения внимания к преступлениям России в Украине. На матч в Хорватии горняки вышли в футболках с надписью "Мы Азовсталь". Ранее в Польше на поле вышел парень из Мариуполя, которому удалось забить гол. В Турции игроки вышли в футболках с изображением запястья Валерии Глодана. На нем бейджик из роддома о рождении дочери Киры, которая в трехмесячном возрасте вместе с мамой и бабушкой была убита российской ракетой в Одессе в канун Пасхи.