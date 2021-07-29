Лукашенко возмутили результаты Олимпиады и спортсмены, которые выступают против него

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко жестко высказался об отсутствии медалей у олимпийской сборной страны на Играх в Токио. Его особо возмутило, что многие спортсмены получают большие деньги и выступают против его режима.

Об этом сам Лукашенко заявил в Минске, 29 июля, передает БЕЛТА. Он подчеркнул, что особенно большие зарплаты у футболистов.

"В чемпионате футбола некоторые люди, футболисты получали огромные суммы денег. А зачем женам работать? Они сидят и тычут в эти айфоны. И все – за БЧБ (бело-красно-белый оппозиционный флаг – ред.). От безделья. Это не только мой вывод. Есть люди, которые наблюдают за этими процессами, и мне прямо говорят: кому мы деньги платим? Мы финансируем спорт больше, чем любая другая страна. Но что получилось? Мы финансируем физкультуру и спорт, но забыли о том, что стране и народу хочется видеть спортсменов с медалями", – заявил самопровозглашенный президент Беларуси.

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Отметим, что по состоянию на 29 июля белорусские спортсменки не сумели завоевать ни одной медали в Токио. Особо болезненным стало поражение уже во втором раунде теннисного турнира третьей ракетки мира Арины Соболенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в финал теннисного турнира в женском одиночном разряде. Теперь 31 июля она поборется за "бронзу".