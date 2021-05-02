Названы футболисты, которых хочет купить "Динамо": спортивные итоги 1 мая
Денисов назвал двух футболистов, которых хочет купить "Динамо", а Климас заявил об отмене боя Фьюри – Джошуа и сказал, что будет с Усиком
Кроме того, Шевченко неожиданно изменил состав сборной Украины и СМИ назвали фамилии футболистов, которых готово продать "Динамо".
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 1 мая. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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"Динамо" готово продать двух футболистов: СМИ назвали фамилии
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