Названы футболисты, которых хочет купить "Динамо": спортивные итоги 1 мая

Денисов назвал двух футболистов, которых хочет купить "Динамо", а Климас заявил об отмене боя Фьюри – Джошуа и сказал, что будет с Усиком

Кроме того, Шевченко неожиданно изменил состав сборной Украины и СМИ назвали фамилии футболистов, которых готово продать "Динамо".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 1 мая. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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