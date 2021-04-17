Названа сумма, за которую Ярмоленко вернется в "Динамо": спортивные итоги 16 апреля

СМИ назвали сумму, которая устроит "Вест Хэм", чтобы продать Ярмоленко в "Динамо", и Игорь Суркис сказал, какой будет игра "Шахтер" – "Динамо" в УПЛ.

Кроме того, Ринг-герл Усика снялась в соблазнительной фотосессии, а Усика назвали перепуганным в супертяжелом весе

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 16 апреля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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