Назван победитель боя между братьями Кличко: спортивные итоги 15 января
Известные британские боксеры назвали Виталия Кличко вероятным победителем боя с братом Владимиром, если бы поединок состоялся и легенде рестлинга угрожали увольнением за отказ от секса на ринге
Кроме того, американский тренер вступился за Ломаченко и возмутился из-за реакции на бой с Лопесом, а девушка-боец с трудом вместила грудь в бикини во время съемок для календаря
OBOZREVATEL представляет главные новости пятницы, 15 января. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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