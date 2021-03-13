На Кубке мира едва не убило биатлониста: спортивные итоги 12 марта
Биатлониста едва не убило на Кубке мира, а Ломаченко предложат крупный гонорар за бой с непобедимым чемпионом мира.
Кроме того, спортсменка, ушедшая в фильмы для взрослых, поделилась откровенными фото, а жена футболиста сборной Украины восхитила подписчиков видео с глубоким декольте.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 12 марта. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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