На Кубке мира едва не убило биатлониста: спортивные итоги 12 марта

Биатлониста едва не убило на Кубке мира, а Ломаченко предложат крупный гонорар за бой с непобедимым чемпионом мира.

Кроме того, спортсменка, ушедшая в фильмы для взрослых, поделилась откровенными фото, а жена футболиста сборной Украины восхитила подписчиков видео с глубоким декольте.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 12 марта. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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