На фото - Олег Гусев, только что забивший пенальти. А это, в свою очередь, вывело нас в 1/4 финала Кубка мира. Это был самый выдающийся момент в истории нашего футбола за время независимости.

А помните, что после него был разгром от Итальянцев? А до того - от Испанцев? То-то же.

Сборная Украины долго пыталась пробиться на Евро. Для того, чтобы это произошло впервые, нам даже понадобилось одно из Евро проводить.

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Далее текст на языке оригинала.

Цього разу ми вийшли до чвертьфіналу. Раніше про таке можна було тільки мріяти. І до Гусєва доєднався Довбик.

Кожне життя закінчується смертю. Всі команди на чемпіонаті, крім однієї, програють. Очевидно було що ми це зробимо рано чи пізно. Чи ви вірили що ми виграємо Євро?

Я хотів закінчити цей пост, написавши, що мені не соромно за збірну. Але це було б дуже тупо. Бо я нею пишаюсь. І вітаю з найкращим результатом в історії.

Окремий привіт передаю росіянам, які покинули футбольне свято ще два тури тому. Ви нездари в усьому, від футболу до війни. Я радий, що моя країна має з вами все менше спільного. І це дуже видно, зокрема, по тому, як поводяться наші вболівальники

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