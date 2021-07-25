Когда мне было 6 лет, у меня появилась одна мечта, которая все эти годы не выходила у меня из головы и помогала справляться с трудностями.

Я мечтала о золотой Олимпийской медали.

Я много тренировалась, голодала, терпела, когда было очень больно, отказывала себе во многом. Я никогда никому об этом не рассказывала, это знают лишь самые близкие люди, которые видели, каким тяжелым был мой путь.

Все это – ради одного: олимпийского золота.

Вчера я завоевала бронзу на Олимпийских играх в Токио. После поражения за выход в финал я была подавлена, разбита и совсем не настроена на борьбу за бронзу. Хотела отказаться от всего этого, так как моя главная мечта уже не сбылась. Настрой был на нуле. Единственное, что смотивировало меня – это последние мамины слова перед выходом на татами : "Выиграй эту медаль. Ради меня".

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И я это сделала, ради неё и папы. Потому что они заслужили эту медаль и я посвящаю ее им.

Спасибо вам, родные! Вы всегда были рядом, поддерживали меня, когда хотелось сдаться и находили нужные слова, чтобы я продолжала идти вперед.

Сейчас я осознаю ценность этой медали, для меня она отражается золотом, потому что мы прошли через столько трудностей и препятствий – и все таки дошли до финишной прямой. Пусть и не так, как хотелось. Но с медалью и историей на всю жизнь.

А мечта у меня все ещё есть. И я никому не дам отнять у меня ее осуществление!

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