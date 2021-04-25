Ани Лорак рассказала, как была любовницей Реброва: итоги спорта 24 апреля

Ани Лорак впервые в деталях рассказала о романе с Сергеем Ребровым, а боец UFC победил "лучшим нокаутом года" и поразил сеть.

Кроме того, бывшая невеста Кличко отправила в тюрьму экс-бойфренда и Свитолина пришла на шоу про знакомства и неожиданно встретила Птушкина.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 24 апреля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Ани Лорак впервые в деталях рассказала о романе с Сергеем Ребровым

Боец UFC победил "лучшим нокаутом года" и поразил сеть. Видео

Бывшая невеста Кличко отправила в тюрьму экс-бойфренда

Свитолина пришла на шоу про знакомства и неожиданно встретила Птушкина. Видео

Лунин рассказал о реакции в "Реале" на "возвращение" Роналду

Малиновского хочет купить итальянский гранд: СМИ назвали цену

Как "Динамо" досрочно стать чемпионом Украины: все расклады

Ключевой нападающий сборной Украины получил тяжелую травму и пропустит Евро-2020

Экс-тренер сборной России сказал Путину про маленький рост