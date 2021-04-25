Ани Лорак рассказала, как была любовницей Реброва: итоги спорта 24 апреля
Ани Лорак впервые в деталях рассказала о романе с Сергеем Ребровым, а боец UFC победил "лучшим нокаутом года" и поразил сеть.
Кроме того, бывшая невеста Кличко отправила в тюрьму экс-бойфренда и Свитолина пришла на шоу про знакомства и неожиданно встретила Птушкина.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 24 апреля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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