Ломаченко предрекли поражение: спортивные итоги 12 февраля
Ломаченко предрекли поражение нокаутом в бою с желанным соперником, а легионер "Динамо" заявил, что не хочет возвращаться в клуб из аренды.
Кроме того, тренер "Колоса" принял решение по Селезневу и Международный союз биатлонистов отменил этап Кубка мира.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 12 февраля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Ломаченко предрекли поражение нокаутом в бою с желанным соперником
Легионер "Динамо" заявил, что не хочет возвращаться в клуб из аренды
Тренер "Колоса" принял решение по Селезневу
Этап Кубка мира по биатлону отменен
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