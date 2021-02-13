Ломаченко предрекли поражение: спортивные итоги 12 февраля

Ломаченко предрекли поражение нокаутом в бою с желанным соперником, а легионер "Динамо" заявил, что не хочет возвращаться в клуб из аренды.

Кроме того, тренер "Колоса" принял решение по Селезневу и Международный союз биатлонистов отменил этап Кубка мира.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 12 февраля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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