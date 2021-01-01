Ломаченко назвал имя своего следующего "соперника": спортивные итоги 31 декабря
Ломаченко раскрыл имя боксера, с которым хотел бы провести следующий бой, а в Японии боец ММА после неудачной атаки воткнулся в канаты ринга.
Кроме того, умер скандальный тренер "Манчестер Юнайтед" и "Челси" и супруга капитана "Динамо" похвасталась шикарным телом в бикини.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 31 декабря. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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В Японии боец ММА после неудачной атаки воткнулся в канаты ринга. Видео
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