Ломаченко назвал имя своего следующего "соперника": спортивные итоги 31 декабря

Ломаченко раскрыл имя боксера, с которым хотел бы провести следующий бой, а в Японии боец ММА после неудачной атаки воткнулся в канаты ринга.

Кроме того, умер скандальный тренер "Манчестер Юнайтед" и "Челси" и супруга капитана "Динамо" похвасталась шикарным телом в бикини.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 31 декабря. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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