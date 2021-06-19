Легенда российского футбола признал силу украинцев: спортивные итоги 18 июня
Легенда российского футбола был вынужден признать, что украинцы сильнее, а хит "Путин – х**ло!" прогремел по Европе: россияне бесятся, жалуются в УЕФА и завидуют Украине.
Кроме того, врач озвучил неожиданные первые слова лидера сборной Дании после остановки сердца на Евро-2020 и игрок сборной Украины объяснил провал во втором тайме матча с Северной Македонией на Евро-2020.
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OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 19 июня. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Легенда российского футбола: вынужден признать, украинцы сильнее нас
Хит "Путин – х**ло!" прогремел по Европе! Россияне бесятся, жалуются в УЕФА и завидуют Украине
Врач озвучил неожиданные первые слова лидера сборной Дании после остановки сердца на Евро-2020
Игрок сборной Украины объяснил провал во втором тайме матча с Северной Македонией на Евро-2020
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Усик – Джошуа: Фьюри сделал неутешительный для украинца прогноз на бой