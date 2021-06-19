Легенда российского футбола признал силу украинцев: спортивные итоги 18 июня

Легенда российского футбола был вынужден признать, что украинцы сильнее, а хит "Путин – х**ло!" прогремел по Европе: россияне бесятся, жалуются в УЕФА и завидуют Украине.

Кроме того, врач озвучил неожиданные первые слова лидера сборной Дании после остановки сердца на Евро-2020 и игрок сборной Украины объяснил провал во втором тайме матча с Северной Македонией на Евро-2020.

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OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 19 июня. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Легенда российского футбола: вынужден признать, украинцы сильнее нас

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Врач озвучил неожиданные первые слова лидера сборной Дании после остановки сердца на Евро-2020

Игрок сборной Украины объяснил провал во втором тайме матча с Северной Македонией на Евро-2020

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Антигероя киевского финала ЛЧ уличили в измене: опубликованы пикантные фото с яхты

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