Когда спорт, драйв и социальные ценности объединяются: FIRST подвел итоги 2025 года

В 2025 году FIRST подтвердил свою роль активного участника спортивной и медийной жизни страны. Компания последовательно вкладывается в развитие событий и поддержку атлетов, сочетая офлайн активности с экспериментами в коммуникациях. Год прошел в фокусе на автоспорт, бокс, медиа-спортивные проекты, инновационный формат и локальные инициативы, ставшие частью общей стратегии бренда.

Автоспорт остался одним из приоритетов. FIRST присутствовал на ключевых дрифт-сериях — от Open DRIFT.UA 2025 до Bitlook Pro-Am Drift, а также поддержал Kyiv Car Fest, где вместе с партнерами демонстрировал интерес к автокультуре и стремлению популяризировать мероприятия для широкой аудитории. В сезоне бренд работал с гонками на разных площадках, в частности на львовском этапе Bitlook Drift, а сотрудничество с Артемом Хорольским как бренд-амбассадором добавило персонального измерения — его выступления, титулы и победы текущего сезона стали важной частью коммуникации FIRST в спортивной среде.

Поддержка бокса была еще одной заметной работой бренда FIRST. Спонсорство Даниэля Лапина на Уэмбли и участие в крупных боксерских событиях в Украине подчеркнули стремление бренда стоять рядом с атлетами на важных этапах их карьер.

Также FIRST участвовал в Участие в вечере бокса во Львове стало примером внимания к развитию профессиональных соревнований на региональном уровне и работы с локальными аудиториями.

FIRST активно работает в новых и нетрадиционных для себя форматах. Поддержка команды FIRST HOTC в дебютном сезоне King Media Basket и ее победа в турнире показали, что бренд умеет работать с медийными спортивными проектами и интегрироваться в современные форматы, которые объединяют аудиторию спорта и инфлюенсерской культуры. Такое участие открыло для бренда новые коммуникационные площадки.

В середине года FIRST реализовал один из самых заметных экспериментов — первую в Украине телевизионную рекламу, созданную с помощью генеративного искусственного интеллекта. Этот шаг подчеркнул внимание бренда к внедрению инновационных инструментов коммуникации и продемонстрировал желание применять современные технологии не только в тестовом режиме, а в масштабных публичных проектах.

Социальная составляющая также остается важной инициативой для компании. Спонсорство пляжного волейбола в X-Park в сотрудничестве с Киевской Федерацией Волейбола стало одним из маркеров работы FIRST с локальными сообществами и развития массового спорта. Бренд поддерживал соревнования и создавал условия, в которых молодые спортсмены могут развиваться и демонстрировать свои навыки.

Все эти инициативы в сумме обозначили позицию FIRST как бренда, поддерживающего спорт на разных уровнях — от молодежных соревнований до международных арен, от традиционных дисциплин до новых интересных медиаформатов. Подход компании в 2025 году был направлен на создание долговременных партнерств и на последовательную работу с атлетами и событиями, которые формируют спортивную культуру.

Уходящий год стал для FIRST важным этапом в формировании публичного образа: компания закрепила свое присутствие в спортивных экосистемах и продемонстрировала готовность инвестировать в развитие спорта и инновационные форматы коммуникаций. Это создает основу для дальнейших проектов и позволяет бренду естественно интегрироваться в жизнь спортивных сообществ и всегда становиться первым.

