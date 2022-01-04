'Россия привыкла жульничать': скандалы и курьезы хоккейной сборной РФ

В первые дни 2022 года мир спорта активно обговаривает возмутительное поведение молодежной сборной России по хоккею в аэропорту Калгари после остановки чемпионата мира. Команду из РФ сняли с рейса за распитие спиртного, курение и отказ надеть маску, что в Канаде считается преступлением. Но российские хоккеисты и раньше попадали в скандальные истории.

OBOZREVATEL собрал самые известные разборки и курьезы с участием сборной России или ее игроков.

1. В 2015 году после разгрома в финале взрослого чемпионата мира 1:6 от Канады большая часть сборной России сразу же покинула лед, хотя по традиции после окончания "золотого" матча и вручения медалей хоккеисты обеих сборных слушают гимн победителей. Но россияне не остались на "О Canada", и разгорелся жуткий скандал.

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Фотографа Елена Руско написала в Twitter, что инициатором ухода сборной выступил капитан России Илья Ковальчук, а Александр Овечкин и Евгений Малкин призывали партнеров остаться. Россияне пытались переложить вину на организаторов, мол, калитка открылась, а пауза перед гимном Канады затянулась, и все подумали, что можно уходить.

А известный канадский комментатор Дон Черри отметил, что "отказ россиянами слушать гимн означает, что у них нет ни чести, ни благородства". И хоть ФХР принесла извинения, ИИХФ оштрафовала РФ на 74 000 евро, тогда как в Канаде призывали дисквалифицировать ее хотя бы на один матч.

2. Зато россияне очень сильно обижаются, если кто-то неуважительно отнесется к их гимну. После поражения 0:6 в матче молодежного ЧМ-2020 от сборной РФ капитан канадцев Барретт Хэйтон забыл снять шлем во время исполнения гимна соперника. Это очень возмутило российских хоккеистов, которые потом массово отказались потом пожать ему руку.

Надо отдать должное Барретту, который честно извинился. Хотя на видео видно, что он сам не осознал, что произошло. "Как лидер сборной я пытался проанализировать прошедший матч и понять, что нам нужно изменить в своей игре. Поэтому во время гимна я был потерян", — процитировала Хэйтона пресс-служба Федерации хоккея Канады.

Любопытно, что в финале того чемпионата мира нападающий "Аризона Койотис" и сборная Канады взяли реванш у России – 4:3.

3. В декабре 2021-го на сборную России вылилось немало негатива после решения играть Кубок "Первого канала" в ретро-форме с надписью "СССР". Экипировка РФ возмутила некоторых европейских политиков и болельщиков, которые высказывались в соцсетях. Правда, хозяевам скандального Кубка даже эта форма не помогла, они проиграли финнам 2:3 в овертайме.

На своей страничке в Twitter бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб отметил, что форма россиян удивила и расстроила его: "Сочетание букв СССР и режим, который стоит за ними, символизируют авторитарный империализм, убивший миллионы невинных людей. Страны в хоккейной семье были жестоко аннексированы этими буквами".

Был очень недоволен в Twitter и экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес: "Хоккейный заголовок 2021 года таков: "Финляндия – СССР – 3:2. До смены режима в этой фразе слова "Россия" и "Советский Союз" будут использоваться как взаимозаменяемые синонимы".

Пользователи соцсетей троллили хоккеистов РФ, мол, в за сборную СССР в этой форме играли не только россияне, но и украинцы, белорусы и другие, а под флагом России, видимо, у команды ничего не получается. Масла в огонь подливали и финские журналисты, которые считали, что россиянам в финале Кубка не должны были засчитывать второй гол из-за блокировки вратаря.

"Мы в очередной раз увидели российскую справедливость в Москве", – писали Суоми. А финский журналист Пекка Ялонен не сдерживался в Twitter: "Скандал в Москве. России засчитали гол, хотя судьи дважды определили, что была помеха вратарю. Но Россия привыкла жульничать".

4. Оправдывать провалы своих хоккеистов, даже если это звучит абсурдно, тоже становится традицией. Так, известный российский хоккейный тренер Андрей Назаров назвал мэра Риги Мартиньша Стакиса главным виновником вылета сборной РФ от Канады в четвертьфинале чемпионата мира-2021:

"Кто во всем виноват? Главный виновник – мэр Риги. Вместо того, чтобы организовать праздник, он снимал государственные флаги в городе и вместе с другими чиновниками заламывал цены на билеты. Сколько человек пришло на матч России, один? Привет мэру Риги".

Назаров имел в виду, что власти столицы Латвии, которая была хозяйкой ЧМ, убрали с центральной площади города флаги России и Беларуси. Их заменили на знамена Олимпийского комитета России (ОКР) и оппозиционный бело-красно-белый соответственно.

Интересно, что слова 47-летнего Назарова высмеяли даже российские болельщики: "Согласен, тоже считаю, что главные виновники поражения – мэр Риги. Губернатор Квебека. Император Японии. И самый главный виновник – староста деревни Гадюкино, гадит, понимаешь, всем...", "Так вот кто виноват! А я думал, опять Обама", "Так повеселил народ, что Хазанов отдыхает".

5. В последнее время в связи с допинговым скандалом в прессе мелькает имя нападающего клуба НХЛ "Колорадо Эвеланш" Валерия Ничушкина. Как в ноябре сообщал championat.com, проба Ничушкина, которую брали в 2013 году во время подготовки к Олимпиаде-2014, дала положительный результат на тестостерон.

По заверениям ВАДА, в московской лаборатории о допинге знали изначально, но назвали ее отрицательной и защищали игрока. Хоккеисту грозит дисквалификация на четыре года, и ВАДА уже уведомило РУСАДА о ситуации. Но непосредственно россиян больше волнует участие Валерия в Играх в Пекине-2022.

В декабре в Федерации хоккея России заявили, что Ничушкину пока не запрещают участвовать в Олимпиаде. Хоккеист нанял юриста и отправил в IIHF ответ, в котором не согласился с предъявленными ему обвинениями в применении допинга.

6. Отдельно стоит скандал на Олимпиаде-2018. Его затеял тренер сборной США Тони Гранато, который после поражения американцев 0:4 в матче группового этапа Игр отказался пожать руку коучу РФ Олегу Знарку. Но и поведение наставника россиян вызвало немало вопросов.

В концовке поединка Гранато был возмущен, что при счете 4:0 уже на финише встречи для реализации большинства Знарок выпустил на лед сильнейших. Он расценил это как добивание раненого оппонента. "Мне это не понравилось, ведь они вели 4:0", — заявил потом Гранато.

Кто-то встал на сторону Знарка, мол, разница забитых и пропущенных шайб может быть важна. Хотя Россия собрала на Олимпиаду сильный состав на фоне других сборных, которые не дождались своих звезд из НХЛ.

А вот бывший голкипер сборной России Илья Брызгалов с пониманием отнесся и к Гранато: "Он, наверное, посчитал, что Знарок специально выпускает игроков, чтобы забить еще и унизить команду США. Многие тренеры, когда команда выигрывает с большим счетом, оставляют лучших игроков на лавке, а в большинстве дают играть ребятам из четвертого звена, чтобы они вышли и получили удовольствие. И так показывается уважение к сопернику".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский спортивный комментатор Губерниев жестко раскритиковал хоккеистов РФ, которых сняли с рейса по пути с молодежного ЧМ.