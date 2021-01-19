Вы предатели! – глава ФХБ – спортсменам Беларуси, выступавшим за перенос ЧМ-2021 по хоккею

Президент Федерации хоккея Беларуси (ФХБ) Дмитрий Басков в резкой форме раскритиковал местных спортсменов, которые поддержали перенос матчей чемпионата мира-2021 из страны.

Глава ФХБ обратился к представителям фонда солидарности спортсменов, заявив, что они отобрали у белорусского народа настоящий праздник.

"После этого вы не можете называться белорусами! Вы предатели! Вы забрали чемпионат мира в первую очередь у тысячи занимающихся хоккеем детей", – цитирует Баскова пресс-служба ФХБ.

Басков уверен, что проведение мундиаля помогло бы привлечь в страну сотни иностранных журналистов и болельщиков, которые бы сами убедились "в невероятной красоте Беларуси, гостеприимстве народа и уровне безопасности в стране".

Как сообщал OBOZREVATEL, после того, как крупные бизнес-партнеры Международной федерации хоккея (IIHF) пригрозили бойкотом ЧМ-2021 в том случае, если его проведут в Минске, IIHF отобрала у Беларуси мундиаль.

Известный российский тренер Андрей Назаров назвал лишение Беларуси чемпионата мира по хоккею атакой на РФ и ее партнеров.