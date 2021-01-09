В Украине оформлен самый быстрый дубль в истории УХЛ

Максим Иншаков Хоккей 17:25, 9.01.2021

9 января хоккейный клуб "Днепр" в рамках 24-го тура регулярного чемпионата УХЛ Париматч на своей площадке разгромил "Белый Барс" со счетом 9:1.

В этом матче восьмую и девятую шайбу забросил форвард "щук" Александр Каракулько - для того, чтобы забросить две шайбы, нападающему понадобилась всего 21 секунда. Такой дубль - самый быстрый в истории чемпионатов УХЛ Париматч.

Топ-10 самых быстрых дублей в истории УХЛ Париматч:

  1. Александр Каракулько ("Днепр") - 21 секунда;

  2. Кирилл Бондаренко ("Днепр")

    - 29 секунд;

  3. Виктор Захаров ("Донбасс")

    - 36 секунд;

  4. Дмитрий Орлов ("Кременчук")

    - 50 секунд;

  5. Ярослав Свищев ("Донбасс")

    - 51 секунда;

  6. Олег Шафаренко ("Донбасс")

    - 56 секунд;

  7. Владимир Чердак (МХК "Динамо") - 58 секунд;

  8. Илья Декало ("Днепр")

    - 1 минута и 27 секунд;

  9. Богдан Арабов ("Галицкие Львы") - 1 минута и 29 секунд;

  10. Руслан Максименко (МХК "Динамо")

    - 1 минута и 32 секунды;

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