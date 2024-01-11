В Санкт-Петербурге хоккейный вратарь покончил с собой, выбросившись из окна

16-летний вратарь петербургского клуба "Динамо-Форвард" Глеб Небесов погиб, выбросившись из окна, сообщает "Советский спорт". По сообщениям источника со ссылкой на главного тренера команды, тело юноши нашли под окнами многоэтажки.

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"Причины смерти неизвестны, не в курсе. У нас в команде все было хорошо, у него не было никаких конфликтов ни с ребятами, ни со мной, все отлично общались. И сейчас все ребята находятся в шоке, никто не понимает, как такое могло произойти", - заявил тренер команды Сергей Ильющенко.

Наставник добавил, что разговаривал с мамой погибшего, но не знает никаких подробностей. Характеристика Небесова в команде была хорошей, мальчик активно общался в коллективе и не имел пагубных привычек.

Правоохранительные органы ведут расследование происшествия, с родителями уже работают сотрудники Следственного комитета.

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