В России во время матча жестоко избили хоккеиста клюшкой по голове: момент попал на видео

Российский игрок хоккейного клуба "АppolonOff" Александр Дзызарь получил сотрясение мозга в матче турнира на кубок города Сочи.

Спортсмен стал жертвой сразу двух хоккеистов команды "Большой". Во время одной из атак Дзызарь оказался у ворот соперников, однако точно пробить ему не удалось. Александра оттеснили ближе к борту, после чего Дмитрий Афиногенов принялся избивать его по голове ударами клюшкой, пока та не сломалась.

В это же время на Дзызаря со спины напал еще один игрок команды "Большой" Никита Волков. Он начал добивать кулаками уже лежащего на льду соперника. Соответствующее видео было опубликовано на странице "АppolonOff" в социальной сети Instagram.

Отметим, что Дзызарь был доставлен в больницу, где ему сняли побои, а два его обидчика были отстранены от соревнований. При этом им грозит уголовная ответственность.

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