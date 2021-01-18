В РФ назвали атакой на Россию лишение Беларуси ЧМ-2021

Известный российский тренер Андрей Назаров назвал лишение Беларуси чемпионата мира по хоккею атакой на РФ и ее партнеров.

Бывший наставник сборной Украины в комментарии порталу Чемпионат.com заявил о том, что России не простили "быстрого урегулирования конфликтов в некоторых проблемных регионах".

"Считаю, что идет атака и мощный наезд на Россию и ее стратегических партнеров. Думаю, некоторые господа не могут нам простить быстрого урегулирования конфликтов в некоторых проблемных регионах, а также других недавних решений. Думаю, что после таких решений со стороны недоброжелателей все мы сплотимся и станем еще сильнее. Враг не пройдет, победа все равно будет за нами!" – сказал 46-летний специалист.

В свою очередь депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев озвучил популярный кремлевский штамп о спорте вне политики.

"Это полное безобразие. К сожалению, эта волна репрессий и санкций докатилась до братской нам страны, до Беларуси. Конечно, это совершенно неприемлемое давление на страну через спорт. Не понимаю, при чем здесь выборы, Александр Лукашенко и так далее? Это спорт, и он не имеет и никакого отношения к политике, как и культура, искусство и религия. Этим должны заниматься политики", – приводит слова политика Sport24.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне крупные бизнес-партнеры Международной федерации хоккея пригрозили бойкотом ЧМ-2021 в том случае, если его проведут в Минске.