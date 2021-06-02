В новом сезоне УХЛ Париматч клубы смогут заявлять на матч не более 11 легионеров

Спортивный департамент Украинской хоккейной лиги продолжает подготовку к сезону 2021/22, который станет шестым в истории УХЛ.

В рамках продолжения стратегии развития Лиги и Клубов, в новом сезоне будет сокращён лимит на легионеров – команды смогут заявлять на игру не более 10 полевых игроков-иностранцев, а также одного вратаря.

В аналогичном формате проходил сезон 2019/20, а в минувшем первенстве команды могли включить в ростер 13 полевых игроков-легионеров.

Ранее заявки на участие в будущем чемпионате подали 8 клубов: "Белый Барс" (Белая Церковь), МХК "Динамо" (Харьков), "Днепр" (Днепр), "Донбасс" (Донецк), "Краматорск" (Краматорск), "Ледяные Волки" (Киев), "Мариуполь" (Мариуполь) и "Сокол" (Киев).

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Напомним, что "Донбасс" получил Wild Card на участие в хоккейной Лиге Чемпионов, а "Сокол", как вице-чемпион страны, примет участие в Континентальном кубке.