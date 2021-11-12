В Москве потеряли багаж с формой хоккеистов сборной Беларуси

Неприятный инцидент произошел со сборной Беларуси по хоккею, которая отправилась на международный турнир в словенский город Есенице. По прибытию на место соревнований обнаружилось, что форма двоих хоккеистов потерялась по дороге.

Об этом сообщил сайт "Чемпионат" со ссылкой на комментатора YouTube-канала Федерации хоккея Беларуси. Из Минска команда летела в Словению с пересадкой в Москве, где, как оказалось, ее багаж переместили во второй самолет не полностью. Форварды Юрий Скоренов из клуба "СКА-Нева" и Илья Усов из минского "Динамо" оказались без амуниции.

Этот казус не позволил парням сыграть в стартовом матче "Турнира четырех наций", в котором встречались сборные Беларуси и Австрии. Основное время завершилось ничьей, а в овертайме "сябры" вырвали победу – 3:2.

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К слову, сборная Украины в эти дни отправилась на турнир в Будапешт. В пятницу, 12 ноября, "сине-желтые" сразятся с итальянцами, а в субботу – с хозяевами льда, венграми.

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