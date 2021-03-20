В Киеве состоялся первый Эксперт-клуб от УХЛ и Parimatch по итогам регулярного чемпионата

19 марта в PMHUB в 14:00 состоялся первый в истории эксперт-клуб от УХЛ и Parimatch. Дискуссионная панель собрала вместе известных хоккейных экспертов и функционеров, а также представителей профильных СМИ для обсуждения окончания регулярного чемпионата сезона 2020/21.

Модератором мероприятия стал главный редактор сайта и телеканала XSPORT Александр Сукманский.

Мероприятие, цель которого - освещение самых интересных тем украинского хоккея, также позволило в интерактивном формате обсудить старт грядущего плей-офф и дать прогнозы на первые матчи решающей стадии соревнований.

Представитель Parimatch Вадим Мисюра на открытии первого Эксперт-клуба отметил:

— Презентуя хоккейный Эксперт-клуб мы расширяем наше партнерство с УХЛ. Мы сотрудничаем с Украинской хоккейной лигой уже пять лет и за это время нам удалось добиться хороших результатов. Во многом благодаря тому, что в УХЛ работает профессиональная команда менеджеров.

В чемпионате УХЛ Париматч с этого сезона появились сразу три новичка, киевский "Сокол", "Краматорск" и "Мариуполь". Интерес к хоккею в этих городах растет, также мы уже в этом году успели провести "Тренировки со звездой" в Киеве и Мариуполе, а также в Тернополе. На этом Parimatch и УХЛ не останавливаются, у нас еще есть чем порадовать болельщиков.

Общение экспертов проходило в формате дискуссионной панели - каждый из участников поделился своим мнением касательно каждого из 8 клубов-участников текущего сезона, выделили основные сенсации “регулярки” и рассказали о том, кого считают главными претендентами на победу в плей-офф.

Генеральный директор УХЛ Сергей Варламов подытожил регулярный чемпионат УХЛ Париматч:

— Этот сезон был очень насыщенным и ярким. Увеличилась плотность в турнирной таблице, увеличилась конкуренция в чемпионате - вообще не было проходных матчей или соперников, который можно было бы легко обыгрывать. Все бились, все кусались и боролись за места до последнего.

Очень большой интерес привнесли новички сезона. Лично для меня, открытием стал "Краматорск" - очень удивил этот клуб. Достижения "Сокола" говорят сами за себя, да и "Мариуполь" нашел свою игру и смог выдать действительно яркие матчи. Я думаю, что многие со мной согласятся - это был самый лучший сезон за всю историю УХЛ, так что и плей-офф впереди будет очень непредсказуемым.

Олимпийский чемпион Алексей Житник тоже поделился свои мнением касательно новичков текущего сезона:

— Первую свою игру в регулярном чемпионате мы сыграли против "Мариуполя". Отмечу, что "Сокол", что "Мариуполь" - это команды, которые были созданы с нуля. У нас даже летом не было понимания, сможем ли мы участвовать, но я рад, что все получилось.

Из моей практики, любая команда, которая выходит в плей-офф, имеет право на победу. Если говорить об 1/4, то там никому нельзя ошибаться, так как борьба идет до двух побед.

Интерактивный формат Эксперт-клуба позволил пообщаться с топовыми игроками клубов УХЛ - по ZOOM к экспертам подключались одни из самых результативных форвардов регулярного чемпионата - Андрей Сигарёв ("Донбасс") и Андрей Денискин ("Кременчук").

Самый результативный нападающий УХЛ, имеющий опыт выступлений в КХЛ и МХЛ, Андрей Сигарёв отметил уровень украинского чемпионата:

— Я не доволен тем, что много моментов, которые должны были завершаться голом, нам не удалось с ребятами реализовать. Однако я рад, что ребята помогли мне стать лучшим бомбардиром, без них я бы этого не достиг. Я на протяжении всего сезона шел на первом месте, я рад, что смог удержать эту планку.

Если говорить о чемпионате, то я думал, что будет хуже, но я ошибался. Все команды бежали, а также все толкались. Не было, что мы обыграли кого-то на одной ноге. Я верю, что лига будет расширяться. Также в этом сезоне был плотный график, а вместе с ним много игр. Я уверен, что все самое интересное ждет нас впереди.

А MVP минувшего плей-офф и самый результативный форвард "Кременчука" Андрей Денискин добавил свое мнение после возвращения на Родину:

— На матчи плей-офф у нас мотивация запредельная. Вот скажите, кто не хочет выиграть кубок? Будем стараться, чтобы встретиться с Андреем Сигарёвым в финале (смеётся).

Также эксперты оценили шансы команд в плей-офф и дали свои прогнозы на стартовые матчи четвертьфиналов, в которых сойдутся "Кременчук" с "Белым Барсом", "Сокол" с "Мариуполем" и "Краматорск" с "Днепром".

Легендарный украинский хоккеист, экс-игрок НХЛ, а также участник Матчей всех звезд НХЛ Дмитрий Христич, с высоты своего опыта оценил, каким может быть текущий плей-офф:

— Этот чемпионат был интересным, а счета были непредсказуемыми. В четвертьфинале команды будут играть до двух побед. Нельзя ошибаться командам. Ждем сенсацию.

Во время обсуждения плей-офф к экспертам снова подключались игроки - на этот раз регулярный чемпионат оценили игроки "Краматорска" и "Сокола" - Эдуард Гринь и Андрей Михнов.

Хоккеисты давно знакомы и очень живо поддерживали диалог экспертов. В ходе беседы Эдуард Гринь рассказал о настрое краматорской команды на плей-офф.

— На матчи в плей-офф мы будем выходить, как на войну. Мы не будем смотреть на проблемы внутри команды, а мы постараемся показать свой лучший хоккей. Дисциплина и порядок – бьют класс. Мы выйдем на лед одной командой.

Лидер сборной Украины и "Сокола" Андрей Михнов добавил:

— Сезон был интересным, была равная борьба, вот даже за второе место розыгрыш был в последнем матче. На протяжении сезона все плотно шли, что подарило четырем командам бороться за первые места. Чемпионат получился конкурентноспособным.

Также в первом эксперт-клубе приняли участие представители СМИ - глава службы по связям с общественностью телеканалов "Футбол 1/2/3" Даниил Вереитин.

Спортивный эксперт Даниил Вереитин поделился своими прогнозами на грядущий плей-офф:

— Плохо, что плей-офф будет без болельщиков, но я оптимист и верю, что победим пандемию, а трибуны будут полными. Да, мы хотим видеть хоккей во Дворце спорта, но все зависит от инфраструктуры.

У меня появились друзья, которые подсели на хоккей. Интрига есть, а это самое главное. Мне хотелось, чтобы в следующем сезоне было 10 команд.

Подытожил первый Эксперт-клуб от УХЛ и Parimatch спортивный директор УХЛ Александр Победоносцев:

— В плей-офф ждут все зрелищной игры, а также бескомпромиссной борьбы. Каждый матч будет по-своему интересен. Хочется верить, что болельщики получат огромное удовольствие от хоккея уже в четвертьфинальных поединках.