УХЛ и PM Foundation провели "Тренировку со звездой" на ВДНХ

25 февраля, в Киеве на катке под открытым небом на ВДНХ состоялась традиционная "Тренировка со звездой" от УХЛ и PM Foundation для юных воспитанников киевского "Сокола". Второй мастер-класс под открытым небом в 2021 году провели четырехкратный чемпион Украины, капитан национальной сборной, спортивный директор УХЛ – Александр Победоносцев, а также тренеры ДЮСШ "Сокол" - двукратный чемпион Украины Дмитрий Марковский и серебряный призер Чехии, пятикратный чемпион Украины Михаил Фадеев.

В ходе тренировки опытные хоккеисты показали подрастающему поколению технику владения шайбой и клюшкой, провели мастер-класс по катанию, а также сыграли небольшой двусторонний поединок.

Спортивный директор УХЛ Александр Победоносцев поделился своими впечатлениями после тренировки:

— Встречи известными спортсменами - один из форматов мотивации юных спортсменов, поэтому для нас так важно проводить "Тренировки со звездой" для будущих хоккеистов. Когда мы только начинали заниматься хоккеем, такого не было, чтобы опытные игроки делились своим опытом и, скажу честно, этого не хватало.

У нас не было возможности напрямую перенять чей-то опыт, поэтому сейчас хочется дать подрастающему поколению максимум знаний и умений, которых нам не хватало в детстве.

В ходе мастер-класса тренеры поделились с юными хоккеистами своими знаниями и секретами профессионального мастерства, а также на собственном примере показали, что усердные тренировки приводят к большим результатам.

Екатерина Белорусская, президент международного благотворительного фонда Parimatch Foundation, отметила:

— Такие мероприятия отлично мотивируют. Молодые спортсмены общаются с настоящими профессионалами, учатся у них мастерству и видят, к чему можно стремиться. Сложно переоценить важность таких тренировок для ребят, ведь для них это опыт, который обязательно пригодиться в будущем.

В конце "Тренировки со звездой" хоккеисты провели фото- и автограф-сессию для всех желающих.