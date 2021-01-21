Тренировка на замерзшем озере: Валерий Жидков показал свое хоккейное мастерство

Последние дни в Киеве температура бьет все рекорды - термометры показывают неумолимые -20, что позволило всем водоемам превратиться в сплошной лед.

Для хоккеистов такая погода - не проблема. Стоит только надеть коньки, взять в руки клюшку и выйти на озеро, которое теперь - сплошная хоккейная площадка.

Погодными условиями воспользовался и амбассадор УХЛ, сценарист, телеведущий и автор студии "Квартал 95 Валерий Жидков.