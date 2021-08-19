Стартовала продажа билетов на матчи 'Донбасса' в Хоккейной лиге чемпионов

В мае 2021 года правление Хоккейной лиги чемпионов решило выделить Wild Card для чемпиона Украины - хоккейного клуба "Донбасс". Таким образом, впервые в истории украинский клуб примет участие в самом престижном европейском турнире и сможет побороться за звание чемпиона Европы.

Свой путь в CHL дончане начнут с группового этапа – уже 3 сентября чемпион Украины "Донбасс" проведет свой первый матч в хоккейной Лиге чемпионов, сыграв против чемпиона Metal Ligaen датского "Рунгстеда". Также соперниками команды Павла Микульчика по группе G будут чемпион Ligue Magnus французский "Руан" и чемпион ICEHL австрийский "Клагенфурт".

Каждая команда в групповом этапе сыграет по 6 матчей (3 домашних и 3 "на выезде") - две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф, где начнут битву за главный трофей турнира.

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Домашние матчи в CHL ХК "Донбасс" будет проводить на льду столичного Дворца Спорта.

Помимо ярких хоккейных баталий на льду, болельщиков ждут интересные конкурсы, розыгрыши подарков, показательные спортивные и танцевальные выступления, тематические и интерактивные фотозоны и много различных активностей!

Расписание домашних матчей "Донбасса" в Хоккейной лиге чемпионов 3 сентября, пятница

19:30. "Донбасс" - "Рунгстед"

5 сентября, воскресенье

17:00. "Донбасс" - "Руан Драгонз"

6 октября, среда

19:30. "Донбасс" - "Клагенфурт"

Сегодня, 16 августа, стартовала продажа билетов на первые два домашние матча дончан в CHL. Титульным партнёром продаж билетов на матчи "Донбасса" CHL стал билетный оператор TicketsBox.

Также купить билеты можно на сайте esport.in.ua.

Билеты можно приобрести в кассах:

Дворец спорта, Киев, площадь Спортивная, 1