Стартовала продажа билетов на матчи "Донбасса" в Хоккейной лиге чемпионов
В мае 2021 года правление Хоккейной лиги чемпионов решило выделить Wild Card для чемпиона Украины - хоккейного клуба "Донбасс". Таким образом, впервые в истории украинский клуб примет участие в самом престижном европейском турнире и сможет побороться за звание чемпиона Европы.
Свой путь в CHL дончане начнут с группового этапа – уже 3 сентября чемпион Украины "Донбасс" проведет свой первый матч в хоккейной Лиге чемпионов, сыграв против чемпиона Metal Ligaen датского "Рунгстеда". Также соперниками команды Павла Микульчика по группе G будут чемпион Ligue Magnus французский "Руан" и чемпион ICEHL австрийский "Клагенфурт".
Каждая команда в групповом этапе сыграет по 6 матчей (3 домашних и 3 "на выезде") - две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф, где начнут битву за главный трофей турнира.
Домашние матчи в CHL ХК "Донбасс" будет проводить на льду столичного Дворца Спорта.
Помимо ярких хоккейных баталий на льду, болельщиков ждут интересные конкурсы, розыгрыши подарков, показательные спортивные и танцевальные выступления, тематические и интерактивные фотозоны и много различных активностей!
Расписание домашних матчей "Донбасса" в Хоккейной лиге чемпионов 3 сентября, пятница
19:30. "Донбасс" - "Рунгстед"
5 сентября, воскресенье
17:00. "Донбасс" - "Руан Драгонз"
6 октября, среда
19:30. "Донбасс" - "Клагенфурт"
Сегодня, 16 августа, стартовала продажа билетов на первые два домашние матча дончан в CHL. Титульным партнёром продаж билетов на матчи "Донбасса" CHL стал билетный оператор TicketsBox.
Также купить билеты можно на сайте esport.in.ua.
Билеты можно приобрести в кассах:
Дворец спорта, Киев, площадь Спортивная, 1
НСК "Олимпийский", Киев, ул. Большая Васильковская, 55
Международный центр культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины (Октябрьский дворец), Киев, аллея Героев Небесной сотни, 1