'Сокол' в напряженном матче обыграл' Краматорск 'в УХЛ

30 января, матчем между "Краматорском" и "Соколом" стартовал 30-й тур регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги Париматч.

Ожидаемо, первый период команды, хоть и провели на встречных курсах, но так и не смогли открыть счет заброшенным шайбам. У ворот новичка "Сокола" Дубровского и Короваева из "Краматорска" раз за разом возникали опасные моменты, но все же голкиперы вышли победителями из этих дуэлей.

Первую шайбу зрители увидели уже после экватора матча, когда Коржилецкий забросил свою первую шайбу в УХЛ. Интересно, что за 3 минуты до этого тот же Коржилецкий не смог реализовать штрафной бросок, но реабилитировался в своем следующем моменте.

"Краматорск" недолго играл роль догоняющего и уже через 40 секунд шайбой от Столяренко восстановил паритет на табло. Казалось, что на перерыв команды снова уйдут с равным счетом, но под завесу двадцатиминутки Павленко реализовал большинство и вывел "Сокол" вперед.

В третьей двадцатиминутке "Сокол" получил второй штрафной бросок в матче - Михнов уверенно справился с Короваевым и удвоил преимущество своей команды. Такой счет продержался вплоть до конца третьего периода, что означало победу киевлян в этом матче.

"Краматорск" - "Сокол" 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Шайбы: 0:1 Коржилецкий, 33:16; 1:1 Столяренко (Таран, Гринь), 33:55; 1:2 Павленко (Михнов, больш.), 37:11; 1:3 Михнов (штрафной бросок), 52:56;

Краматорск: Короваев (Шевчук); Большаков - Таран, Мальцев - Фирсов, Зуев - Воронин, Панков; Гринь (А) - Столяренко (К) - Сурсов, Цыпнятов - Золотухин - Жвачкин (А), Гринкевич - Ковалев - Кривошапкин, Геворкян.

Сокол: Дубровский (Кубрицкий); Андрейкив - Голубич, Сысак - Платонов, Лысенко - Белинский; Рубан - Кузьменко - Морозов (К), Ступак - Симчук - Михнов (А), Гильманов - Смирнов - Гончаренко, Коржилецкий - Курбатов - Павленко.