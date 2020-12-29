"Сокол", дважды уступая по ходу матча, в серии буллитов обыграл "Донбасс" в УХЛ

29 декабря, в рамках заключительного тура регулярного чемпионата УХЛ Париматч в 2020 году в классическом дерби сошлись "Донбасс" и "Сокол".

Матч "Сокол" начал с места в карьер - уже на 34 секунде поединка капитан киевлян Морозов отправил шайбу в ворота Трифонова и открыл счет на табло. Дальше команды обменивались острыми атаками, но слаженная и уверенная работа в защите не позволяла шайбе даже доходить до голкиперов. Поэтому на первый перерыв команды ушли в минимальным преимуществом "Сокола".

За стартовые 3 минуты второго периода "Донбасс" перевернул ход поединка - сначала Монс на 28 секунде сравнял счет, а потом Казаковцев молниеносно вывел дончан вперед. Дальше в игре начались "качели" - команды по очереди обменялись заброшенными шайбами. Сначала счет сравнял Кузьменко, потом шайба Пангелова-Юлдашева во второй раз вывела дончан вперед, но под завесу периода шансы команд снова сравнял Рубан. На второй перерыв клубы ушли с равными 3:3 на табло.

Первую половину третьего периода клубы провели без заброшенных шайб - команды понимали цену каждой ошибки и с каждой минутой все внимательней играли в обороне. За пять минут до конца периода Михнов вовремя оказался на пятаке и прошил Трифонова, выведя вперед свою команду. Казалось, что матч завершится минимальной победой "Сокола", но Пангедов-Юлдашев за 40 секунд до конца основного времени снова сравнял цифры на табло и перевел матч в овертайм.

В овертайме при обилии моментов, что с одной, что с другой стороны, реализовать их так и не удалось, что означало серию буллитов. В серии послематчевых бросков киевляне реализовали 2 своих броска против 0 дончан и записали на свой счет вторую победу над "Донбассом" в сезоне.

"Донбасс" - "Сокол" 4:5 ПБ (0:1, 3:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 Морозов (Павленко), 00:34; 1:1 Монс (Пангелов-Юлдашев), 20:28; 2:1 Казаковцев (Туркин), 23:15; 2:2 Кузьменко, 30:59; 3:2 Пангелов-Юлдашев (Лялька, больш.), 33:44; 3:3 Рубан (Михнов), 37:46; 3:4 Михнов (Рубан), 55:06; 4:4 Пангелов-Юлдашев (Сигарев, Буценко), 59:21; 4:5 Павленко (решающий буллит).

Донбасс: Трифонов (Дьяченко); Пангелов-Юлдашев (К) - Журавлёв, Кобелев - Кожевников, Тунхузин - Колесниковс; Казаковцев - Туркин (А) - Монс, Шишлянников - Бирюков - Сигарёв, Лялька (А) - Буценко - Разумов, Милёхин - Карамнов - Костиков.

Сокол: Кубрицкий (Пеленский); Олендаренко - Голубич, Сысак - Платонов, Фирсов - Белинский, Васильев - Ступак; Рубан - Кузьменко - Михнов (А), Морозов (К) - Пойманов - Павленко, Гильманов - Смирнов - Гончаренко, Середницкий - Панченко - Сиротенко.