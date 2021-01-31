Шайба Карпенко подарила 'Мариуполю' волевую победу над 'Ледяными Волками' в УХЛ

31 января, в Броварах "Ледяные Волки" и "Мариуполь" сыграли заключительный поединок 30-го тура регулярного чемпионата УХЛ Париматч.

Матч более уверенно начали гости, открыв счет заброшенным шайбам на пятой минуте первого периода - голом отметился Карпенко. Полезным новичок "чаек" оказался и в следующей заброшенной шайбе - через 4 минуты экс-капитан "Краматорска" отпасовал на Лихачева, а тот не упустил возможности, и удвоил преимущество "Мариуполя".

Отыгрываться "Волки" начали еще до первой сирены - одну шайбу под завесу периода отквитал Орлов.

Преимущество в две шайбы "Мариуполь" вернул уже на страте второго периода - Градусов прошил Стельмаха, обеспечив комфортное преимущество своей команды. Однако, дальше новичок "Волков" Дорофеев перевернул матч с ног на голову - самый результативный защитник чемпионата сделал дубль и сравнял счет на табло.

Равные 3:3 заставили команды в третьем периоде играть максимально осторожно, ведь битва была до первой допущенной ошибки. "Мариуполь" и "Волки" по очереди завладевали инициативой, но забить у них так и не вышло. Первыми ошибку допустили хозяева площадки - Карпенко обокрал защитников киевлян и убежал на свидание со Стельмахом, которое закончилось заброшенной шайбой.

Под завесу периода "Волки" сняли голкипера и заменили его на шестого полевого игрока, однако и это не помогло еще раз расписаться в воротах "Мариуполя". Таким образом, "Мариуполь" добыл вторую победу подряд, а победный дубль - на счету Севастьяна Карпенко.

"Ледяные Волки" - "Мариуполь" 3:4 (1:2, 2:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 Карпенко (Костарев, Лихачев, больш.), 04:11; 0:2 Лихачев (Карпенко), 08:40; 1:2 Орлов (Маландин), 11:23; 1:3 Градусов (Мазур, Бондаренко), 21:59; 2:3 Дорофеев (Хеффрнан К., больш.), 30:21; 3:3 Дорофеев (Сурин), 35:45; 3:4 Карпенко, 56:08;

Ледяные Волки: Стельмах (Макаренко); Дорофеев - Жигалов, Лучников - Фолтин, Неверов - Павлов; Сибилевич - Сурин (А) - Панков (А), Хеффернан - Орлов - Анкудинов (К), Калинычев - Булах - Черемнов, Хеффернан, Маландин.

Мариуполь: Дуве (Дмитриев); Скурихин - Пахмурин, Костарев - Васильев, Петрухно (А) - Гуров, Филимонов - Фроленко; Чердак (К) - Корчоха - Карпенко, Бондаренко - Лихачёв - Градусов, Луговой - Мазур - Мостовой, Тимченко - Коваленко.