'Рулав Одд' метит в КХЛ, но не выплачивает зарплаты в УХЛ: первая соринка в глазу харьковского одиозного клуба

В то самое время, когда УХЛ на грани распада, а на востоке Украины продолжают гибнуть люди, харьковский клуб "Рулав Одд" мечтает об участии в КХЛ как Харьковско-Белгородский клуб.

По информации журналистов, харьковский клуб работает “вахтовым” методом, арендуя игроков на короткий строк под видом просмотра, а в конечном итоге хоккеисты остаются без полноценного контракта и заработной платы.

Даже те игроки, которым повезло заполучить контракт, подолгу сидят без зарплаты, слушая обещания закрыть задолженность.

Как клуб у которого сейчас нет денег на заработные платы игрокам в УХЛ помышляет о выступлениях в КХЛ?