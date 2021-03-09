Российский хоккеист попал в "невероятно шокирующее" ДТП. Видео

Российский хоккеист Денис Казионов попал в ДТП в Москве. Porsche 33-летнего экс-нападающего нижнекамского "Нефтехимика" пробил стену паркинга и повис на третьем этаже.

По словам самого спортсмена, в этот момент вместе с ним в авто находились жена и ребенок, а причиной аварии стал очень скользкий пол высотной парковки.

"Мы подъехали, я начал притормаживать, прежде чем повернуть и заехать на парковочное место, а она вообще никак не тормозит. Пол гладкий, здесь бетон, знаете, как в торговых центрах. И он еще и снегом припорошен. Я начал тормозить, а она вообще ни в какую, просто катится и все. Вот так мы и доехали до стены. Сами просто в невероятном шоке", – цитирует Казионова Sport24.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 февраля бывшего защитника киевского "Динамо", который сейчас выступает за "Боку Хуниорс", обвинили в том, что он сбил человека и сбежал с места ДТП.