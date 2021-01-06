Определился победитель МЧМ по хоккею

Молодежная сборная США обыграла сверстников из Канады (2:0) и в пятый раз в истории завоевала титул чемпионов мира до 20 лет на турнире, который прошел в Эдмонтоне на арене "Роджерс Плейс".

Поединок между командами начался на высоких скоростях. Сначала небольшим преимуществом владели американцы, но вскоре хозяевам удалось перехватить инициативу. Несмотря на это, открыть счет удалось именно первым после того, как Алекс Туркотт удачно подставил клюшку под бросок своего партнера.

В самом начале второго периода сборная США забила второй гол и установила окончательный результат матча. Лучший бомбардир команды Тревор Зеграс воспользовался тем, что канадский голкипер потерял шайбу из виду, и отличился ударом с острого угла.

В заключительном отрезке встречи хозяева ринулись вперед, пытаясь совершить камбэк, как в прошлогоднем финале против России. Они 15 раз пробили по воротам США, в то время как американцы ответили всего лишь одним броском, но это не позволило им отличиться хотя бы раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче за третье место Россия разгромно проиграла Финляндии, несмотря на то, что забила первой.