Он снова это сделал! Павел Медведев забил фирменный гол-лакросс: видео

5 января дружковский "Альтаир" в рамках 7-го тура хоккейной Суперлиги Париматч принимал донецкий "Донбасс".

Опытный форвард Павел Медведев, который славится своим умением забивать лакросс-голы, снова проявил свое мастерство. На этот раз нападающий красиво с воздуха отличился в воротах Богдана Дьяченко.

Для "Альтаира" первый матч в 2022-м году начался достаточно успешно - с быстрой заброшенной шайбы. Уже на второй минуте встречи Денис Кочетков распечатал ворота своей бывшей команды. Однако, уже через 4 минуты Виталий Андрейкив вернул паритет на табло, прошив ворота Богдана Дьяченко.

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Во второй двадцатиминутке ни одна из команд не хотела отдавать преимущество, борясь на каждом сантиметре площадки. Но к экватору встречи дончанам удалось сломить сопротивление более молодого оппонента и дважды отличиться в воротах Богдана Дьяченко.

На старте третьего отрезка встречи Никита Сидоренко вернул "Альтаир" в игру, сократив отставание дружковчан до минимального. Однако, под завесу встречи Андрей Сигарёв и Богдан Потехин все же переиграли оборону противника и поставили голевую точку в этой встрече.

"Альтаир" - "Донбасс" 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Шайбы: 1:0 Кочетков (Коренчук, Буценко), 01:24; 1:1 Андрейкив (Cоколовский), 05:05; 1:2 Медведев (Туркин), 31:48; 1:3 Пересунько (Туркин, Пангелов-Юлдашев, больш.), 37:36; 2:3 Сидоренко (Коренчук, Буценко), 50:16; 2:4 Сигарёв (Галыгин), 56:44; 2:5 Потехин (Пангелов-Юлдашев, Пересунько, больш.), 57:47.

"Альтаир": Дьяченко (Печорин); Буценко (К) - Реснянский, Мельник - Папуна, Раскин - Бортников, Терёшин; Коренчук (А) - Крикля - Кочетков, Трандафилов (А) - Дубский - Сидоренко, Ханенко - Кобиков - Яйлов, Олейник - Данфорт.

"Донбасс": Ворис (Макаров); Андрейкив - Таран, Пангелов-Юлдашев (А) - Соколовский, Кобелев - Жульдиков, Галыгин; Садовиков - Даниленко - Разумов, Сигарёв - Бирюков - Шишлянников, Медведев - Туркин (А) - Потехин, Кривошапкин - Захаров (К) - Пересунько.