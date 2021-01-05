Названа причина разгромного поражения сборной России от Канады на МЧМ по хоккею

Заслуженный тренер России по хоккею Федор Канарейкин считает, что к крупному поражению сборной РФ от команды Канады на молодежном чемпионате мира (МЧМ) привела совокупность факторов – отсутствия внятной игры в обороне и нереализация голевых моментов.

По мнению специалиста, были полностью проиграны командные действия и единоборства, а соперник оказался сильнее и мобильнее.

"Канадцы не давали поднять нам голову. Мы с трудом выходили из зоны, а если и выходили, то противник закрывал нас, на красной линии теряли шайбу", – цитирует Канарейкина News.ru.

В тоже время тренер подчеркнул, что ключевым в негативном результате стало начало игры.

"Все знают, как начинает Канада. Наша сборная не смогла войти в игру и подхватить — вот в чем главная проблема", – подытожил Канарейкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, полуфинальная встреча Канада – Россия завершилась со счетом 5:0. Счет был открыт уже на первой минуте поединка благодаря точному удару Алекса Ньюхука.

В матче за третье место на чемпионате мира до 20 лет, который проходит в канадском Эдмонтоне на арене "Роджерс Плейс", россияне 6 января сразятся со сверстниками из Финляндии. Определены телеканалы, которые покажут матч.